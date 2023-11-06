عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقة

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في منشور على منصة"إكس":"في 5 نوفمبر 2023، وصلت غواصة من طراز أوهايو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات"جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" إلى المنطقة.

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ELBALADOFFİCİAL: بعد حاملة الطائرات أيزنهاور.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقةأعلنت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ، اليوم الأثنين، عن وصول غواصة من طراز أوهايو إلى الشرق الأوسط.....

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YOUM7: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسطأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم، وصلت غواصة من طراز 'أوهايو' إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

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YOUM7: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن وصول غواصة أوهايو النووية إلى الشرق الأوسطأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم، وصلت غواصة من طراز 'أوهايو' إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

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AKHBARELYOM: القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسط‎أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد، أن الغواصة النووية من طراز 'أوهايو' وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

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YOUM7: القاهرة الإخبارية: تقارير إعلامية أمريكية تكشف عن زيارة رئيس وكالة CIA للمنطقةأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تقارير إعلامية أمريكية تكشف عن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إلى المنطقة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

AKHBARELYOM: القاهرة الإخبارية: تقارير إعلامية أمريكية تكشف زيارة رئيس وكالة CIA للمنطقةأكدت قناة 'القاهرة الإخبارية' في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تقارير إعلامية أمريكية تكشف عن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إلى المنطقة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »