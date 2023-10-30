عاجل| صدمة تنتظر 19 مليون مصري.. أسعار السجائر الجديدة

يذكر أن هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان"إيسترن كومباني" أكد أن نحو 18% من المصريين يدخنون السجائر، وبناءًا على ذلك فمصر بها أكثر من 19 مليون مدخن لأن عدد سكان مصر بالداخل أكثر من 105 ملايين نسمة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتزايدت عمليات البحث عن أسعار السجائر الجديدة في ظل رغبة المدخنين في معرفة ما سيطرأ على قيمة السجائر بعد قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب.

وحول التوقعات بشأن أسعار السجائر الجديدة التي تطبق بعد الموافقة على قانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة"الدنيا والمتوسطة والعليا"، إضافة إلى رفع سعر التبغ المسخن وسائل السجائر الإلكترونية، فكشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية عن عدة توقعات كالتالي: سعر الفئة الوسطى"LM وغيرها" لن يزيد عن 43 جنيهًا.

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