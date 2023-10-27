ريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الآخرى بطابا.

وأضاف المتحدث العسكري، في تصريحات له قبل قليل، إنه جار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف اعمال تامين المجال الجوي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .المتحدث العسكري ينشر إنفو جرافات حول قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبرمسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.

المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار سبب حادثي طابا ونويبع والتحقيقات جاريةقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕

محمد الباز: التحقيق فى حادثى طابا ونويبع يتطلب السرعة والشفافيةقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور ، إن المعلومات المتاحة عن حادثي طابا ونويبع نستطيع أن نستند فيها إلى بيان المتحدث العسكري، لأن هذه هي الرواية المصرية والمعلومة المكتملة الصادرة عن مصر حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث سقوط طائرة بدون طيار في طابا قيد التحقيققال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى؛إن إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية سقطت صباح اليوم الجمعة الموافق بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا. وتابع المتحدث العسكري في ببان له،، أن الحادث أسفر عن إصابة ٦ أشخاص بإصابات طفيفة وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕