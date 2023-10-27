عاجل بشأن حادث طابا اليوم.."خارجية الاحتلال" تعلن: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون

عاجل بشأن حادث طابا اليوم.."خارجية الاحتلال" تعلن: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون.. قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على"إسرائيل"، حسب وسائل إعلام مصرية وأجنبية نقلتها عن"رويترز"، مساء الجمعة.وكشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صباح الجمعة، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية. حادث سقوط صاروخ في طابا لحظة بلحظة (تغطية مباشرة تويتر اليوم - القاهرة الإخبارية).. سقط صاروخ في طابا المصرية، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفة، وخرج 5 مصابين من المستشفى، بالإضافة إلى أن حالة المصاب السادس حالته مستقرة.وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، كل ما تريد معرفة عن آخر تطورات وأبرز أحداث حادث سقوط صاروخ في طابا المصرية حتى الآن في بث مباشر لحظة بلحظة من قبل المصادر الرسمية. headtopics.com

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين في غزة، مضيفة أن هناك مداهمة برية محتمله بشمال قطاع غزة خلال الساعات القادمة.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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عاجل- الخارجية الإسرائيلية: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيونقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على 'إسرائيل'، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية' عن وكالة 'رويترز'، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

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