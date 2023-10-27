عاجل.. أول قرار من أوسوريو بعد الهزيمة أمام إنبي

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

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