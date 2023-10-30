عاجل.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

مجموعة صور لسيارته عبر حسابه على فيس بوك، معلقا: «الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل».

، وتوالت عليه التعليقات التي دعت له بالشفاء العاجل، حيث جاءت إحدى التعليقات: «الحمدلله والشكر لله قدر الله وما شاء فعل، ألف مليون حمدالله على سلامتك يا حبيبي فداك أهم شيء إنّك بخير والحمدلله ربنا يحفظك من كل مكروه»، وعلق آخر: «فداك وربنا يعوض عليك والحمدلله على المكتوب وحمدالله على السلامة».

أول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارتهأول تعليق من مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سير بسيارته اقرأ أكثر ⮕

مصطفي كامل يتعرض لحادث سير مروعكشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرضه لحادث سير مروع، وتحطم سيارته، وانهالت عليه تعليقات الجمهور حامدين الله على سلامته. ونشر مصطفى كامل، مجموعة صور لتحطم سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل. اقرأ أكثر ⮕

مصطفى كامل بعد تعرضه لحادث سيارة: الحمد لله قدر الله وما شاء فعلطمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جمهوره بعد تعرضه لحادث سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين اقرأ أكثر ⮕

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العربية اتهشمت .. تعرض مصطفى كامل لـ حادث سيركشف نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عن تعرضه لحادث سير . وشارك مصطفى كامل صور لسيارته المتهشمة عبر حسابه بفيسبوك وكتب :' الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل. اقرأ أكثر ⮕

شو ذنب الطفولة .. راغب علامة يهاجم جيش الاحتلال بسبب مجازر غزةأعلن الفنان راغب علامة ، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الاسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕