عاجل.. آخر تطورات أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الأسبوع المقبل.وبحلول الساعة 1322 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1980.35 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1989.60 دولار.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي"المركزي الأمريكي" في 31 أكتوبر والأول من نوفمبر وسط توقعات المتداولين بأن يترك مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير.مستشار نتنياهو: إسرائيل بدأت الانتقام اعتبارا من الليلةوزير الخارجية الأردني: الاحتلال بدأ حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثيةالموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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