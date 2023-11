ظاهرة نادرة تحدث خلال الأسبوع.. ما هي أندروميدا التي ستظهر في السماء؟

يتم رصد"ذات الكرسي" في الاتجاه الشمالي الشرقي بداية الليل، وترتفع في السماء الشمالية مع تقدم الوقت. يُعد التعرف على شكل"ذات الكرسي" سهلاً. مفاجأة بـ مجرة درب التبانة تقلب الموازين وتترك العلماء في حيرة.. تفاصيل اكتشاف مجرة جديدة تفوق حجم الشمس |تفاصيل ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، لرؤية"أندروميدا" بوضوح، يجب أن يتم الرصد من موقع مظلم بعيدًا عن إضاءة المدن.

ستلاحظ أن نصف"ذات الكرسي" أضيق من النصف الآخر، ويُعرف هذا الجزء باسم"السهم" في السماء، وهو الذي يشير إلى موقع مجرة"أندروميدا". يُمكن البحث عن مجرة"أندروميدا" باستخدام العين المجردة في سماء مظلمة، وستظهر كلطخة ضبابية في سماء الليل، تمامًا كما رآها مراقبو النجوم القدماء قبل ابتكار خرائط النجوم وأدوات الرصد الحديثة. تبعد مجرة"أندروميدا" حوالي 2.5 مليون سنة ضوئية عنا، وهي تُعد وجهة رائعة لعشاق علم الفلك والمراقبين الفلكيين. وبالتالي، فإن رصد مجرة"أندروميدا" في سماء الوطن العربي يشكل فرصة للاستمتاع بجمال الكون والتأمل في أسراره وعجائبه.

