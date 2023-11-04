طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه على قطاع غزة ويوقع شهداء وجرحى

وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.وقالت مصادر بالقطاع، إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.كما استهدف طيران الاحتلال منازل في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة. وجدد طيران الاحتلال قصف المنازل في مخيمي النصيرات والبريج

. وشن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها

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MOBTADA: طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزةجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر »

YOUM7: طيران الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصفه على عدة مواقع فى قطاع غزةجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

YOUM7: طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزةجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

ALBAWABANEWS: طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزةجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى. وقالت مصادر بالقطاع، إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر »

ALBAWABANEWS: فلسطين.. طيران الاحتلال يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزةجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية.

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SHOROUK_NEWS: طيران جيش الاحتلال يجدد قصفه على عدة مواقع في قطاع غزةجيش الاحتلال يواصل الحرب على غزة

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