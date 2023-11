طيران الاحتلال يجدد قصفه لمحيط مستشفى بـ غزة

وكان قطاع غزة، قد شهد مساء أمس الأربعاء، تصاعدًا خطيرًا في العدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين وإصابة عشرات آخرين.وقد وردت معلومات عن وصول عشرات الشهداء والجرحى إلى المستشفيات في شمال القطاع نتيجة استهداف منزل في منطقة مخيم"جباليا" شمال القطاع من قبل طائرات الاحتلال الحربية.

وأيضًا، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي"الكرامة" في شمال غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف المناطق المحيطة بمستشفى"القدس" الواقع غرب مدينة غزة. هذا الوضع يظهر تصاعد العنف والتوتر في المنطقة والتأثير الكارثي على المدنيين في غزة.

وتعرض عناصر من فرق الدفاع المدني في قطاع غزة لإصابات نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف شارع النصر في المنطقة. كما استهدفت القوات الإسرائيلية حي"تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة بقصف شديد العنف من الطائرات الحربية والدبابات.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال قصفت منطقة"تل الهوا" بعدد كبير من الصواريخ، وفي الوقت نفسه، أطلقت المدفعية الإسرائيلية العديد من القذائف على هذا الحي. هذا القصف العنيف أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.أحد أبطال أكتوبر يروي لـ الشاهد معجزة تسببت في إنقاذه من الموترغم التعادل.. الأهلي يودع الدوري الإفريقي أمام صن داونز

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: إسرائيل تقصف محيط منشآت صحية في غزةواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، قصفه محيط عدة مستشفيات في قطاع غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزةأفادت وسائل إعلام ، اليوم الأربعاء، بتجدد القصف الإسرائيلي الآن على غرب مدينة قطاع غزة..................

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بعد نقل مرضى من الشفاء.. الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزةبعد نقل مرضى من الشفاء الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بعد نقل مرضى من الشفاء.. الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزةبعد نقل مرضى من الشفاء الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بعد نقل مرضى من الشفاء.. الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزةبعد نقل مرضى من الشفاء الاحتلال يقصف مستشفى الحلو للولادة في قطاع غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕