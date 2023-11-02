طه دسوقي عن أحداث غزة: 'إسمها إبادة جماعية مش حرب'

وكتب طه دسوقي في المنشور قائلًا: إسمه جيش الإحتلال مش جيش الدفاع، إسمها مقاومة مش إرهاب، إسمها فلسطين المحتلة مشإسرائيل، إسمها إبادة جماعية مش حرب، أوقفوا الإبادة الجماعية، اوقفوا ضرب النار.وكان قد علق الفنان طة دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام على اختلاف الجمهور على المقاطعةوالتعامل مع القضية الفلسطينية كتريند خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية هو ما يجب أن نتحدث عنها.
وكتب طه دسوقي قائلًا: قاطع بس ده مش موضوعنا، أتاثر بس ده مش موضوعنا علم على اللي حول القضية لتريند بس ده مش موضوعنا،لسه الضرب موقفش والناس لسه بتموت، الإبادة الجماعية هي اللي لسا بتحصل هي موضوعنا الحقيقي.ويستعد الفنان الشاب طه الدسوقي، خلال هذه الفترة لخوض أولى بطولاته المطلقة، من خلال مسلسل"حالة خاصة"، الذي بدأ تصويرمشاهده صباح اليوم الثلاثاء، تمهيدا للعرض عبر منصة watch it.
ويتكون العمل من 10 حلقات، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل وعدد آخر من الفنانين.ويذكر أن آخر اعمال الفنان طه دسوقى، هو مسلسل الصفارة، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وهو بطولة أحمد أمين، ومكون من15 حلقة.
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