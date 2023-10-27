طموح آبى أحمد فى منفذ بحرى لإثيوبيا يثير القلق فى القرن الأفريقى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فى منتصف أكتوبر الجاري، أذاعت وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية لقاء يظهر خلاله رئيس الوزراء آبى أحمد قائلا"إن النيل والبحر الأحمر يحددان مستقبل إثيوبيا، وسوف يساهمون إما فى تطويرها أو فى زوالها"، وأضاف قائلا"عندما أتحدث مع مبعوثى الدول العظمى، لا يقبلون حججى بأن المشاريع الإثيوبية على النيل الأزرق هى شئوننا الداخلية، ويؤكدون أن النيل ليس شأنا خاصا بنا، بل يخص المصريين والسودانيين الذين تعتمد حياتهم عليه".

وتتجه أنظار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى ثلاث دول مشاطئة للبحر الأحمر، من أجل تحقيق غايته فى الحصول على ميناء وهى الصومال وإريتريا وجيبوتي، وقد حددت الدول الثلاثة مواقفها من الطرح الإثيوبي، بالرفض القاطع.

وأضاف تقرير"بلومبرج" المنشور فى العشرين من أكتوبر الجاري، أنه فى محاضرة عامة، حذر الحائز على جائزة نوبل للسلام من أن هناك خطر نشوب صراع إذا لم تتمكن دولته غير الساحلية من تأمين الوصول المباشر إلى البحر الأحمر. headtopics.com

وبعد أيام من نشر فيديو آبى أحمد، أصدرت وزارة السلام الإثيوبية مسودة وثيقة حول المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لإثيوبيا فى البحر الأحمر، وتشير الوثيقة التى تحمل عنوان"المصلحة الوطنية لإثيوبيا: المبادئ والمضمون"، إلى أنه يتعين على إثيوبيا تأمين حقوقها فى استخدام نهر النيل والبحر، حيث إن هذه المسطحات المائية مرتبطة بوجود الأمة.

وقالت بلومبرج تعليقا على تصريحات آبى أحمد، بأن لديه ما يكفى من المشاكل فى المنزل دون أن يضيف إلى صفوف أعدائه، فى إشارة إلى استمرار المتاعب فى تيجراى على الرغم من مرور ما يقرب من عام على اتفاق السلام الموقع فى بريتوريا بين جبهة تيجراى والحكومة الإثيوبية، إلى جانب الأزمة مع مصر والسودان بسبب سد النهضة. headtopics.com

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