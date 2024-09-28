طلقت جامعة طنطا قافلة تنموية شاملة في قرية شبرا بلولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت جامعة طنطا اليوم إطلاق قوافلها التنموية الشاملة ضمن أنشطتها ل خدمة المجتمع بالمبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان" ، بالتنسيق مع مؤسسة"حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حيث أطلقت اليوم قافلة في قرية شبرا بلولة بمركز قطور ، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية، تحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون...

شهدت القافلة تنفيذ مشروع"مختبرات الابداع والتنمية" لأول مرة بالجامعات المصرية، لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمواطنين من سن ٦ سنوات حتى ٢٥ سنة مع تقديم منح تدريبية مجانية للمواطنين في محاور متنوعة من برامج التنمية البشرية، ووفرت الجامعة عددا كبيرا من المتطوعين وعدد من اجهزة التابلت المتصل بشبكة الانترنت، لتيسير تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة بأنشطة المشروع وتعريفهم ببرامجه التدريبية وتم تسجيل ٢١٩ طلب لمنح التدريب من الفئات المستهدفة، كما تم عقد لقاءات مع المواطنين بالقرية...

وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 967 من خلال 15 عيادة شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والأمراض الجلدية، وأمراض الباطنة، وجراحة المسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، وطب وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، والمبادرات، والتحاليل، وتنظيم الأسرة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 57 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة...

كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 10 مواطنين، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3181 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادله

جامعة طنطا قافلة تنموية قرية شبرا بلولة مؤسسة حياة كريمة خدمة المجتمع

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