طلعت عبدالقوي يطالب باستكمال القوانين المكملة للدستور.. ورضوان: القومي للطفولة سقط من ذاكرة الحكومة

رئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يناقشه المجلس في الجلسة العامة اليوموقال عبد القوي، في كلمته:"أثناء كتابة دستور 2014 حرصنا على وضع المجالس القومية المستقلة منها القومي للطفولة والأمومة، حصل تفعيل لثلاثة مجالس هي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي لحقوق...

وأضاف:"كنا حريصون على وضع المادة 122 التي تكفل للنواب التقدم بمشروعات قوانين، كان لا يحق إلا للحكومة ورئيس الجمهورية التقدم بمشروعات قوانين، وضعن نص يحق من خلاله لعشر أعضاء مجلس النواب التقدم بمشروع قانون، فلم يعد مجلسًا رقابيًا فقط وإنما تشريعيًا أيضًا".

وشدد عبد القوي على أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، واختتم:"ياريت المجلس والحكومة نراجع كل المواد المكملة للدستور لا ننتظر أكثر من ذلك، لو الحكومة تأخرت نحن كمجلس نمارس هذا الحق"، لافتًا إلى وجود نصوص دستورية تتطلبوضع تشريعات مكملة لها. headtopics.com

من جهته ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون ومبادرة النائبين عبد الهادي القصبي وأمل زكريا بالتقدم بمشروع القانون، وقال:"كان سقط من ذاكرة السلطة التنفيذية عندما شرفت برئاسة لجنة حقوق الإنسان اجتمعت مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجدت إنجازات كبيرة حدثت، لكن العائق الرئيسي عدم وجود قانون واضح وصريح لهم".

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