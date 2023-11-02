طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من ظاهرة قوية وهذه درجات الحارة

ويسود طقس حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.
وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بالنسبة لحالة البحرالأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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