طقس حار رطب على أغلب الأنحاء اليوم الأحد

الجوية أن يسود اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مؤكدة استمرار الانخفاض في وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط للرياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، موضحة أن سرعة-.

الجوية أن يسود اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مؤكدة استمرار الانخفاض في وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط للرياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، موضحة أن سرعة-

طقس، حرارة، الرياح، مصر، أرصاد جوية

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