طفل اسكتلندى عمره 11 عامًا يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى القفز بالمظلة

على ارتفاع 10 آلاف قدم، على الرغم من خوفه من المرتفعات، ليصبح تايلر لوف (11 عامًا) أصغر شخص من اسكتلندا يفعل ذلك، متغلبًا على الرقم القياسي الذي سجلته عمته تامي (29 عاما)، قبل 15 عامًا، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.

ويقول التقرير إن "القفز بالمظلات أمر متوارث في العائلة، حيث أن والدته كيري أندرسون هي أيضًا من عشاق القفز بالمظلات والقفز الفردي المؤهل"، ومن المقرر أن يقوم جده، توم أندرسون، بقفزته رقم 1000 في نهاية هذا الأسبوع، كما قامت جدته لين أيضًا بالقفز بالمظلة ترادفيًاتوسل تايلر إلى والدته للسماح له بالقيام بالقفزة، لذا حجزت رحلة مفاجئة إلى الدنمارك، حيث يُسمح للأطفال دون سن 16 عامًا بالقفز بالمظلات جنبًا إلى جنب، وكان برفقتهم ناثان بوب، شريك السيدة أندرسون، وهو لاعب آخر مؤهل في القفز...

جمع تايلر وجريس أيضًا أكثر من 1200 جنيه إسترليني للأعمال الخيرية من خلال القفزة، وقالت السيدة أندرسون: "أنا وشريكي نقفز بالمظلة، والأطفال يشاهدوننا نقفز بالمظلة في معظم عطلات نهاية الأسبوع، لقد كانوا يتحدثون لفترة من الوقت عن رغبتهم في القيام بذلك بأنفسهم".الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة. headtopics.com

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