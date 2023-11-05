قدمت الشيف سارة سمير، خلال برنامج"مطبخ البلد"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، طريقة عمل"البطاطا بالبشاميل". طاجن بطاطا بالبشاميل كيلو بطاطا لتر حليب كامل الدسم 4 ملعقة كبيرة سكر 2 باكيت كريم كراميل 2 ملعقة كبيرة نشا 2 ملعقة كبيرة قشطة فانيليا وللمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل “البطاطا بالبشاميل” شاهدي الفيديو

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