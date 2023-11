«الوطن» ترصد في النقاط التالية، رابط وطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ10 والـ16.والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ10 والـ16، وهي:- إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.سكنية، وهذا عن طريق الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

