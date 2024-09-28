طرق حامد بوابة الهلال بثنائية دون مقابل

، المحترف ضمن صفوفه لاعب الوسط المصري طارق حامد، أمام نظيره العروبة، بهدف دون مقابل، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.وواصل طارق حامد غيابه عن المشاركة مع ضمك بسبب معاناته من الإصابة خلال الفترة الأخيرة.
وودع فريق ضمك مؤخرا منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، بعد خسارته أمام مضيفه فريق النجمة من الدرجة الثانية، بثنائية نظيفة، وغاب طارق حامد عن المشاركة بسبب الإصابة. وسجل ليو تليكا الهدف الأول لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 59، وأضاف بلال عواشيرا هدف ضمان الفوز للنجمة قبل خمس دقائق من النهاية.
وغاب المصري طارق حامد عن المشاركة مع فريقه أمام الأهلي السعودي، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 4-2 في الدوري السعودي للمحترفين للإصابة. لصفوف ضمك، منذ بداية الموسم الماضي، بعد انتقاله إليه في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن اتحاد جدة، وشارك مع فريقه الحالي في 26 مباراة بمختلف المسابقات لم يسجل خلالها أي هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..
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زى النهارده.. الزمالك يتعاقد مع طارق حامد من سموحة فى صفقة تاريخيةفي مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2014 ، تعاقد نادي الزمالك مع طارق حامد لاعب وسط فريق سموحة لمدة ثلاث مواسم مقبلة مقابل سبعة ملايين جنيه في صفقة وصفت بأنها الأفضل.
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