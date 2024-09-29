طرح 1645 وحدة سكنية جديدة في 8 مدن خلال يوم الأحد المقبل

الزميل أحمد العدلفي 8 مدن جديدة بعد يومين وتحديدًا يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر، إذ أعلن وزير الإسكان منذ أيام عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 55 مترًا إلى 161 مترًا مربعًا.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات لحجز أول طرح في 2024، لشقق الإسكان، بحسب ما كشف عنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي أصدرته وزارة الإسكان.- أنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

- المساحات 63 مترا مربعا إلى 105 أمتار مربعة في العاشر من رمضان، 55 مترا مربعا و90 مترا في مدينة 6 أكتوبر، 100 متر مربع و150 مترا مربعا في مدينة المنصورة الجديدة، 75 مترا مربعا و104 أمتار مربعة في مدينة العبور، 65 مترا مربعا إلى 161 مترا مربعا في الصالحية الجديدة، 100 متر مربع و161 مترا مربعا في ملوي الجديدة، 79 مترا مربعا إلى 140 مترا مربعا في برج العرب، 90 مترا مربعا و93 مترا مربعا في مدينة رشيد الجديدة.

إسكان وحدات سكنية طرح جديد أحمد العدلفي 8 مدن

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