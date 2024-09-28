طرح كتاب 'بناء الإنسان في الإسلام' ينطلق من معنى البناء التأصيلي

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وأوضح أن المقصود بتجدد الدين إسقاط قواعده وأصوله على واقع ومستجدات الحياة دون المساس بأصوله، لضمان السلامة في الدنيا والآخرة، لأنها من الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق. وأضاف:"تعددت طروحات العلماء عن التجديد في كتب الحديث وشروحها وكتب الطبقات والتراجم، فابن حجر العسقلاني أراد أن يفرد الموضوع هذا بالتأليف إلا أن هذا الكتاب مفقود، ولجلال الدين السيوطي ".

وأشار إلى أن العلم لا يقدم وصفة لعلاقة الفرد بالمجتمع ولا تفسيرًا مقنعًا لمشاعر إنسانية كالحب والتضحية، وبكلمة أخرى لا يقدم لنا العلم فلسفة أخلاقية، ولن يخبرنا العلم عن الهدف من الحياة وعن الغاية من وجودنا، ولكن سيشرح لنا العلم ألية عمل الجسد وسيمكننا من علاج الكثير من آفاته، وسيقول لنا بأن الجسد بعد الموت سيتحلل إلى عناصر أولية تسيح في أرجاء التربة، لكنه لن يخبرنا إن كان ذلك نهاية مطاف النفس.

كتاب الإسلام بناء الإنسان تجدد الدين مجمع البحوث الإسلامية

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