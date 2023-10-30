طرح البوستر الترويجي الأولى لرانفير سينغ من فيلم Singham Again

طرح البوستر الترويجي الأول للنجم رنفير سينغ من فيلم Singham Again، الذي سيضم في بطولته مجموعة من كبار النجوم في بوليوود.ونقل موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي يشارك في بطولته ديبيكا بادوكون، وأكشاي كومار، ويطرح كجزء جديد ضمن سلسلة ناجحة من الأعمال.وشاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.و سيكون الممثل الهندي الشاب"أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم أرجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.

جينيفر لورانس تتجول فى مدينة نيويورك بعد نجاح فيلم No Hard Feelingsرصدت عدسات المصورين الممثلة العالمية جينيفر لورانس أثناء خروجها مع صديقة لها في مدينة نيويورك مساء الجمعة الماضية، وذلك بعدما تم طرح فيلم No Hard Feelings اقرأ أكثر ⮕

عرض فيلم 'الخوف' لسعيد مرزوق بسينما الجيزويت اليومضمن برنامج نادي سينما الجيزويت لشهر أكتوبر، عن الأفلام الأولى في مسيرة أحد أهم مخرجي السينما المصرية المخرج سعيد مرزوق، سيتم عرض فيلم 'الخوف' اليوم السبت اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل شخصية ملك قورة في فيلم 'جوازة توكسيك 'تشارك الفنانة ملك قورة، حاليًا في فيلم جديد بعنوان “جوازة توكسيك”، وتقدم خلال الأحداث دور ابنة الفنانة نسرين طافش، التي تجسد دور أم للمرة الأولى. اقرأ أكثر ⮕

تحديد موعد طرح فيلم Kastoori الهندي في صالات العرضتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الهندي الجديد Kastoori للمخرج الهندي 'فينوت كامبل'، الذي يناقش قضايا انسانية مميزة في الهند. ووفق موقع إنديا توداي، تقرر رسميًا طرح الفيلم للعرض، بتاريخ الثالث من نوفمبر المقبل، من بطولة أنورا كاشياب ونجاراج مانجول. اقرأ أكثر ⮕

محمود عبد المغنى يجسد شخصية مطرب فى فيلم 'درويلة'يجسد النجم محمود عبد المغني شخصية مطرب فى فيلم 'درويلة' والذى انطلق تصويره من فترة، من تأليف محمد دياسطي اقرأ أكثر ⮕

مدبولي يوجه باستمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبةرئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية اقرأ أكثر ⮕