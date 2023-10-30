طرح الأغنية الترويجية الأولى لفيلم ANIMAL بعنوان Satranga

ونقل موقع انديا توداي، الاغنية التي تدور أحداثها في اطار رومانسي، من غناء ارتيج سينغ، ومشاركة نجمة الفيلم راشميكا ماندانا.و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميا، وكان احدثها ان رانبير، اختار ان يخفض من قيمة اجره عن الفيلم في مقابل ان يحصل على جزء من الارباح.

ويقول موقع انديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح اعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.ووفق موقع انديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}عاجل..

ديزني تكشف عن الصورة الرسمية الأولى لفيلم Snow Whiteتستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة 'ريتشل زيجلر، لتقوم بأداء شخصية 'سنو وايت' في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل شخصية ملك قورة في فيلم 'جوازة توكسيك 'تشارك الفنانة ملك قورة، حاليًا في فيلم جديد بعنوان “جوازة توكسيك”، وتقدم خلال الأحداث دور ابنة الفنانة نسرين طافش، التي تجسد دور أم للمرة الأولى. اقرأ أكثر ⮕

طرح البوستر الترويجي الأولى لرانفير سينغ من فيلم Singham Againطرح البوستر الترويجي الأول للنجم رنفير سينغ من فيلم Singham Again، الذي سيضم في بطولته مجموعة من كبار النجوم في بوليوود. ونقل موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي يشارك في بطولته ديبيكا بادوكون، وأكشاي كومار، ويطرح كجزء جديد ضمن سلسلة ناجحة من الأعمال. اقرأ أكثر ⮕

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