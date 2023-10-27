طرح الإصدار التجريبى للمطورين من iOS 17.2.. تعرف على 7 ميزات جديدة قادمة إلى أيفون

الإصدار التجريبى الأول لتحديث iOS 17.2 القادم، حيث يتضمن هذا التحديث مجموعة من الميزات المثيرة مثل الوصول إلى تطبيق Journal الجديد، الذى كانت Apple تعمل على تطويره، والقدرة على مشاركة القوائم الموسيقية مع الأصدقاء، الذين يمكنهم إضافة الأغانى.لكن يجب ملاحظة أن الإصدار التجريبى متاح حاليًا للمطورين فقط، ولكن من المتوقع إصداره لمختبرى الإصدار التجريبي العام قريبًا، ومن المتوقع أن يتم طرح iOS 17.

قدمت Apple خيارًا جديدًا لزر الإجراء على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، والذي يتيح لهما استخدام خيار الترجمة على زر الإجراء، وتستخدم هذه الميزة اللغات التي سبق أن قمت بإعدادها في تطبيق Translate.يأتي تحديث iOS 17.2 مع ميزة iMessage Contact Key Verification إلى أجهزة ايفون، والذي تم تصميمه للأفراد المعرضين للخطر، ويمنع الوصول غير المصرح به إلى المحادثات ويتحقق من الهويات باستخدام رمز التحقق من جهة الاتصال أثناء الاجتماعات الشخصية أو مكالمات FaceTime.

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