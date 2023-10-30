طب المنيا يعقد لقاءه العلمي الثالث للسكتة الدماغية.. تفاصيل

، اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية، تزامناً مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية لتعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة وكيفية الوقاية، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة، واستعراض ما تم من تطوير وتوسعات بوحدة السكتة الدماغية، والاطلاع على أحدث التوصيات العالمية والتقنيات لعلاج السكتة الدماغية، ووضع التوصيات التي من شأنها ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرضي.

جامعة المنيا تشارك في الدورة التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لترشيد مياه الرى.. الانتهاء من تبطين 40 ترعة بنطاق قرى المنيا شهد المؤتمر حضورًا كثيفًا من الأساتذة والأخصائيين في أمراض المخ والأعصاب، والقسطرة المخية بجامعات عين شمس، واسيوط، والمنيا، وبحضور الدكتور أسامة المنشاوي، والدكتور أحمد الشافعي، وكلاء كلية الطب بجامعة المنيا، ود. نيرمين علي رئيس قسم العصبية والنفسية جامعة المنيا، ود. طارق خلف فتح الباب نقيب أطباء المنيا، ود. أحمد سيف مدير الإسعاف، ود.

وأكد د. فرحات بأهمية التوعية بالسكتة الدماغية باعتبارها المسبب الثاني للوفاة بالعالم بعد امراض القلب، والمسبب الأول للإعاقات، مقدماً شكره لمنظمي المؤتمر العلمي لصالح رفع الوعي بأعراض السكتة الدماغية وتشخيصها وعلاجها، في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، وتحسين الخدمات بالمستشفيات بمستشفيات المنيا الجامعية. headtopics.com

تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات العلمية حول أحدث التطورات العالمية والتشخيص والعلاج والوقاية، وعلاج السكتة الدماغية من جلطات ونزيف المخ، وورشة تدريبية للقسطرة المخية وتقديم الخدمة الصحية لعدد من المرضي عن طريق البرنامج الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار والتي قام بها فريق القسطرة المخية بالجامعة الذي يترأسه الدكتور أحمد البسيوني، ويضم د.احمد الحسيني مدرس أمراض المخ والاعصاب و د.احمد ابراهيم مدرس مساعد أمراض المخ و الاعصاب، و د.كريم عبده مدرس مساعد أمراض المخ و الاعصاب.

«طب المنيا» تعقد اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغيةأعلنت جامعة المنيا عن عقد اللقاء العلمي الثالث لقسم العصيبة والنفسية بكلية الطب البشري في جامعة المنيا عن السكتة الدماغية، المسبب الأول لحالات الوفاة بعد القلب. اقرأ أكثر ⮕

فقدان الذاكرة وصعوبة الكلام.. أبرز مضاعفات السكتة القلبيةفي اليوم العالمي للاحتفال بالتوعية للسكتة الدماغية، تكون معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية متساوية لدى النساء والرجال، إلا إن النساء أكثر عرضة من الرجال للموت من جراء السكتة الدماغية، اقرأ أكثر ⮕

اليوم العالمى للسكتة الدماغية.. الصداع الشديد وصعوبة المشى علامات تتنبأ بالإصابة.. ارتفاع الكوليسترول يزيد من خطر السكتات.. الأطباء ينصحون بالابتعاد عن التدخين.. والكركم والزنجبيل أعشاب تخفف من تجلط الدمالاحتفال باليوم العالمي للسكتة الدماغية في 29 أكتوبر من كل عام، للتوعية من خطر تلك الإصابة من ناحية ، ومن ناحية أخرى للتعارف على مفهوم السكتة الدماغية. اقرأ أكثر ⮕

عميد طب قصر العينى يكشف تفاصيل الوقاية من السكتة الدماغيةأكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من تطوير قطاع السكتة الدماغية منذ عدة أعوام.. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يحاور طلاب المدارس التكنولوجية خلال جولته في المعرض الدولي للصناعةقال الطالب «عمر» في الصف الثالث، مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء جولته التفقدية، بالمعرض الدولي للصناعة. اقرأ أكثر ⮕

«التعليم العالي»: الأعلى للجامعات وجه بمواصلة مداهمة الكيانات الوهميةتفاصيل كثيرة كشفها رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مواصلة ومجابهة الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزراة اقرأ أكثر ⮕