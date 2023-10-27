طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة مصطفى شلبى فى مباراة إنبى

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعى وضع قدمه في جبيرة.وأضاف طبيب الزمالك: "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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