طبيب الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن إصابة شلبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبيعن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدع وضع قدمه في جبيرة.وأضاف طبيب الزمالك:"الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

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