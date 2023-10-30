طالبة بجامعة الإسكندرية تحصد الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للكاراتيه

يذكر أن جامعة الإسكندرية حصدت ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى الـ50 للمصارعة حيث فازت بـ3 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، 2 ميدالية برونزية.فى سياق آخر حقق طلاب جامعة الإسكندرية مراكز متقدمة في منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للكاراتيه والتى عقدت فى رحاب جامعة القاهرة، بمشاركة 324 طالب وطالبة من 34 جامعة ومعهد عالى، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز 14 طالبوطالبة من جامعة الإسكندرية بمراكز متقدمة فى المسابقات الفردية والجماعية وذلك على النحو التالى فوز الطالب عمرو محمد عبد العليم بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا فردي (طلبة) فوزالطالبة دنيا يسري محمد بالمركز الثالث مكرر فى مسابقة الكاتا فردي (طالبات) فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث فى مسابقة الكاتا جماعي طلبة فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني فى مسابقة الكاتا جماعي طالبات.

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