طالب بتجارة المنصورة يحصل على برونزية العالم في الكاراتيه

حصل اللاعب عادل شبان عوض الطالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة لاعب المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وهنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الطالب عادل شباب على فوزه بالميدالية والتمثيل المشرف لمصر وجامعة المنصورة فى المحافل الدولية، مشيرا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما كبيرا بدعم ذوى القدرات الخاصة مؤكدا أن الجامعة تعمل دائما على تحقيق رؤية الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها من الطلاب ذوى القدرات الخاصة لتؤكد انهم قادرون باختلاف.

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