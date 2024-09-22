طالبت الحكومة الصومالية بتشكيل بعثة إفريقية جديدة لتدريب الكوادر الأمنية وبسط سيطرة الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، إن الحكومة الصومال ية طالبت بتشكيل بعثة إفريقية جديدة في الصومال ، وبدأت دول جديدة تدخل إلى هذه البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن هذه البعثة سيكون لها مهام مختلفة عن البعثة الماضية، حيث ستركز على تدريب الكوادر الأمن ية في الصومال ، وبسط سلطة الدولة الصومال ية في كافة أنحاء الصومال وليس العاصمة فقط.

وأضاف"قرني"، خلال لقائه ببرنامج"الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن مصر من أبرز الدول التي ستشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن الدور المصري في الصومال ليس وليد اللحظة الراهنة، حيث لعبت القاهرة دورًا مهماً في حفظ الأمن والاستقرار في الصومال، وكان هناك تنسيقًا مصريًا صوماليًا، وتم تدريب 20% من القوات الشرطية الصومال، ومدت الأجهزة الأمنية بالمعدات الأمنية، وهذا يؤكد أن الاتفاق الأمني المصري مع...

ولفت إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي واجهت العديد من الإشكاليات مثل عبء التمويل الذي كان يقع على الاتحاد الأوروبي، وعلى الولايات المتحدة في مرحلة معينة.

الصومال بعثة افريقية الأمن الاستقرار مصر

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