طالب جامعة المنصورة لاعب الكاراتيه من ذوي الهمم يحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم

فاز اللاعب عادل شباب عوض الطالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة لاعب المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا:"طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي"

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

طالب بتجارة المنصورة يحصل على برونزية العالم في الكاراتيهالخاصة، و بقوة وتميز الأداء والتمثيل المشرف للمنتخب المصري واعلاء اسم مصر فى المحافل الرياضية الدولية . اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل التحقيقات في قضية 'مستريح ذوي الهمم': استولى على 5 ملايين جنيه من المعاقينتفاصيل التحقيقات في قضية مستريح ذوي الهمم استولى على 5 ملايين جنيه من المعاقين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

6 حقوق لذوى الهمم لدمجهم فى المنظومة الطبية أبرزها الكشف المبكريهدف قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمج ذوى الهمم في المجتمع وفى مختلف القطاعات، بداية من الحق في التعليم، الصحة، مباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من الحقوق. اقرأ أكثر ⮕

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة اقرأ أكثر ⮕

إنهاء إجراءات السفر داخل الطائرة.. 'إياتا' تتخذ قرارات جديدة لمساعدة ذوي الهممإنهاء إجراءات السفر داخل الطائرة إياتا تتخذ قرارات جديدة لمساعدة ذوي الهمم | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'الاتصالات' تطلق حملة توعوية للمستخدمين من ذوى الهمم بلغة الإشارةأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حملة توعوية للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك للتوعية بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم من الجهاز. اقرأ أكثر ⮕