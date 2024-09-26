طارق سعيد: مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستحظى بمتابعة كبيرة في الدول العربية

أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي و الزمالك بالتأكيد ستحظى بمتابعة كبيرة في الدول العربية خصوصًا من الإماراتيين الذين يتابعون الفريق الأحمر قبل لقاء العين الإماراتي، مؤكدًا أن فريق العين يضم لاعبين مميزين وحقق انتصارات مميزة في دوري أبطال آسيا، لكن كفة المارد الأحمر هي الأرجح لأنه سيلعب وسط أرضه وجماهيره في لاقاهرة.

وأضاف:"بالنسة لي، مشاركة عمر جابر ظهير أيسر لن تكون مفاجأة، وهو لاعب يمتلك خبرات كبيرة، وسبق ولعب في مباريات كثيرة في هذا المركز، والدفع بمحمد حمدي في أول مباراة بقميص الزمالك أمام الأهلي وفي بطولة قارية، سيكون أمر صعب، لو أنا المدير الفني سألعب بـ، وكولر رفض المجازفة بـ كريم الدبيس بعد إصابة علي معلول، ودفع بكريم فؤاد بدلا منه".

وتابع:"أتوقع تألق بعض اللاعبين في الفريقين منهم زيزو ومصطفى شلبي مع عبدالله السعيد في الزمالك وهم قادرين على صناعة الفارق هجوميًا، بينما في الأهلي هناك وسام أبوعلي الهداف المميز وإمام عاشور أصبح متمرس في البطولات".

كرة قدم الأهلي الزمالك سوبر إفريقي طارق سعيد

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