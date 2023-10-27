طارق عبد الحليم يقدم العزاء فى زوجة سمسم شهاب

بمسجد طلعت حرب بمنطقة إمبابة، بعد أن رحلت أمس الخميس بعد صراع مع المرض، وكان أول الحضور الفنان صبحى خليل.وكان سمسم شهاب أعلن مؤخرا عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيس بوك"، حيث كتب: "لا أملك إلا الدعاء، أنتى الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل أى شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الأمل فالله بأنك ستكونين بخير، يا رب اشفى زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي".

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، مدحت تيخا، منه فضالي، المطربه الشعبيه أمينه، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم من الفنانين.

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