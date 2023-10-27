طائرات بدون طيار| المتحدث العسكري يعلن نتائج تحقيقات حادثي طابا ونويبع.. ويؤكد: تكثيف تأمين المجال الجوي

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة ؛ نتائج التحقيقات الجارية بعد تحليل وجمع المعلومات بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن نتائج التحقيقات أسفرت عن أن طائرتين موجهتين بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة؛ ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع.وشدد المتحدث العسكري، على أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى تكثفان من أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

العدوان على قطاع غزةوقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تقدم في المفاوضات حول هدنة إنسانية في قطاع غزة تصل لساعات أو ربما لأيام ، وذلك عن طريق تنسيق مصري رفيع المستوى مع كافة الأطراف.وأوضحت المصادر أن إسرائيل وافقت على هدنة لمدة يوم واحد شريطة وجود إشراف دولي، كما أن إسرائيل عرضت وقف لإطلاق النار ، مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين لدى حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية. headtopics.com

وكشفت المصادر أن حركة حماس طلبت تهدئة لمدة خمسة أيام ، مُقابل الإفراج عن أقل من مئة محتجز لديها ولدى الفصائل الأخرى، كما طالبت أيضًا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتهدئة طوية الأمد. القوات المسلحةوتدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هى مصر.

ومن هنا، أتى اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية فى تلك المرحلة، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. headtopics.com

المتحدث العسكري: طائرتان بدون طيار سبب حادثي طابا ونويبع والتحقيقات جاريةقال المتحدث العسكري، إنه أسفرت نتائج التحقيقات، وتحليل وجمع المعلومات، بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار، كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا. اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري بعد حادثي نويبع وطابا: تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهاتأعلن المتحدث العسكري تفاصيل سقوط جسم غريب في مدينتي نويبع وطابا. وصرح المتحدث العسكري، في بيان صادر اليوم الجمعة أنه في إطار متابع اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طاباالمتحدث العسكري سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور لمستشفى طابا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المتحدث العسكري: حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفىالمتحدث العسكري حادث طابا ناتج عن سقوط طائرة بدون طيار قرب مبنى مجاور للمستشفى | مصراوى اقرأ أكثر ⮕