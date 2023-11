طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأضافت أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاءه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.

وفي جنوب أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفا عنيفا في مختلف أنحاء قطاع غزةشنت طائرات ومدافع جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا على عدة مناطق في قطاع غزة خلال الليل، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: صرخة أب استشهد أبناؤه الـ3 بالمجزرة.. ماذا فعل طيران الاحتلال في جباليا؟استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، سوقاً تجارية مكتظة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة القصف الإسرائيلي للسوق التجارية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجوم بري ضد غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدىوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجومه البري ضد قطاع غزة، فيما بدأت المقاومة الفلسطينية في التصدي لآليات الاحتلال التي تسعى للتوغل في مناطق شمال ووسط القطاع.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: جيش الاحتلال يعترف بمقتل 12 جنديا في غزة خلال أقل من 24 ساعةاعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل عشرة من جنوده خلال المعارك المستمرة في قطاع غزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية بمخيم 'النصيرات' وسط قطاع غزةاستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، سيارة مدنية فى مُخيم 'النصيرات'، وسط قطاع غزة .

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: «أبو الغيط»: التصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين قسرياً يحتاج إلى تضامن عربيدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى التضامن العربي، لرفض التهجير الممنهج ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقصف قطاع غزة

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕