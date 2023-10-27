طائرة الزمالك 15 سنة تفوز ببطولة الجيزة على حساب الترسانة| صور

وحسم الزمالك البطولة في المباراة النهائية بنتيجة ٣/٠ لصالحه، والتي اقيمت بصالة ميت عقبة.

وحسم الزمالك البطولة في المباراة النهائية بنتيجة ٣/٠ لصالحه، والتي اقيمت بصالة ميت عقبة.

عصابة عائلية.. السجن المشدد 15 سنة لديلر هيروين وولديه في البدرشينقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بمحافظة الجيزة. اقرأ أكثر ⮕

جماهير الزمالك بالأسود حدادا على شهداء فلسطين (صور)جماهير الزمالك بالأسود حدادا على شهداء فلسطين صور | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لقطة من مباراة النصر والدحيل تسوى تاريخ الهلال.. رسالة صادمةعلق الإعلامي الرياضي السعودي، عبدالرحمن الفريح، على الفوز الذي حققه النصر السعودي على حساب الدحيل القطري ببطولة دوري أبطال أسيا. اقرأ أكثر ⮕

السجن 15 سنة عاطل ونجليه لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالبدرشينقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل ونجليه بالسجن 15 سنة، لإدانتهم بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة اقرأ أكثر ⮕

السجن المشدد لعائلة المخدرات بالجيزةقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية ،اليوم الخميس بالسجن المشدد 15 عاماً علي تشكيل عصابي مكون من أب ونجليه، وذلك لادانتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة الجيزة. اقرأ أكثر ⮕

بالأرقام.. بشرة خير للزمالك قبل مواجهة إنبي في الدورييضع نادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، آمالا كبيرة على مواجهة إنبي في بطولة الدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري. اقرأ أكثر ⮕