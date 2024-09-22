ضمانات قانونية لحقوق العامل في حالات تعدد أصحاب العمل أو حل المنشأة

عددا من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأ عمال للوفاء بحقوق العامل حال تعدد مالكى المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاسوينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا ال قانون ، حل المنشأة ، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا ال قانون ، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعيةويعتبر قانون العمل من تنازل له صاحب العمل عن الأ عمال المسندة إليه...

المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحددووفقا لقانون العمل، لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقودانتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس بالعام الدراسى الجديد 2025مدارس الجيزة...

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