ضربوه حتى الموت.. قرار عاجل ضد المتهمين بالتخلص من شخص بعين شمس

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكذلك تكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والاداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة وفاة أحد الأشخاص إثر تعرضه للتعدى بالضرب علي يد شخصين بعين شمس. تبلغ لقسم شرطة عين شمس من نجار مقيم بدائرة القسم بوفاة شقيقــه لا يعمل مقيم بذات العنوان والسابق حجزه بإحدى المستشفيات نتيجة أصابته بجرح بالجسم ونزيف بالمــخ لسابقة عثـــور أسرته عليه فاقداً للوعى داخل الشقة سكنــه .

بالفحص أمكن التوصل إلى قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم بالسير مع المجنى عليه فى حالة إعياء يتكأ عليهما وقيامهما بإستيقاف"توك توك" وتوصيله لمنزله . وبمناقشتهما قررا أنهما صديقان للمجنى عليه وأثناء تواجدهم بدائرة القسم وبصحبتهما المجنى عليه حدثت مشادة كلاميه بينهم وبين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بسبب مطالبتهما لهم بالانصراف من أمام محل سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام أحدهما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض"مطواة" محدثاً إصابته بجرح بذراعه وقيام الثانى بالتعدي عليه بالضرب ودفعه فى صدره فسقط أرضاً على رأسه وفقد الوعى فقاما بإفاقته ونقله لمنزله، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة. headtopics.com

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