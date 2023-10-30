ضربوها علقة موت.. تفاصيل فيديو الاعتداء على سيدة حلوان

كتب- علاء عمران: كشفت مباحث القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للاعتداء من قبل أحد الأشخاص. كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة للتعدي بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم"، وبسؤالها اتهمت شقيق وشقيقة طليقها، ووالدتهما - مقيمين بذات الدائرة بقيامهم بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها المنوه عنها . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل فيديو يوثق لحظة التعدى على سيدة بالضرب فى حلواننجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع 'فيس بوك' بشأن تعرض سيدة للإعتداء من قبل أحد الأشخاص بمدينة حلوان. كشف ملابسات مقطع فيديو تم بثه عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى 'فيس بوك' بشأن تعرض سيدة للتعدى بالضرب من قبل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة. اقرأ أكثر ⮕

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