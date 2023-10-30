ضبط 3 عناصر إجرامية تدير بؤرة لتجارة المخدرات في القليوبية

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو، 32 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,200 كيلو، كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو، كمية لمخدر الأيس"شابو"، 2 بندقية آلية، 3 خزينة، طلقات نارية مختلفة الأعيرة، 2 دراجة نارية، 4 سلاح أبيض، ميزان حساس) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. headtopics.com

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