ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر وتحرير 25 محضرًا تموينيًا في البحيرة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 01:00 متمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع مباحث التموين من ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر وتحرير 25 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بمراكز المحافظة.وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

أسفرت ذلك عن ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و عدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف بمركز الدلنجات.

وبحملة مماثلة بمدينة النوبارية تم ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر كما تم تحريرمحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

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