ضبط 93 سلاحا ناريا وتنفيذ 55 ألف حكم خلال يوم واحد

حملة السيسي تعقد لقاء مفتوحا بين الجالية الفلسطينية والقوى السياسية المصريةالصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 93 سلاحا ناريا بحوزة 84 متهما، شملت"13 بندقية آلية، و14 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، 60 فرد محلي، و255 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة و198 قطعة سلاحا أبيض".وضبطت الأجهزة الأمنية، 247 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 190 كيلو جرام مخدرات، وضبطت 16 متهما هاربا، و20 متهما بالبلطجة، و204 دراجات نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

ضبط 63 ألف مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعةتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 63184 مخالفة مرورية متنوعة: اتخاذ الإجراءات القانونية (6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨)... اقرأ أكثر ⮕

ضبط 66 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعةواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 66383 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 13280 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. 590 مخالفة السير دون تراخيص. اقرأ أكثر ⮕

التخطيط تستهدف توفير 400 ألف وظيفة عمل جديدة خلال العام المالي الجاريالتخطيط تستهدف توفير 400 ألف وظيفة عمل جديدة خلال العام المالي الجاري | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة بتهمة غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات 'لثلاثة منهم معلومات جنائية' – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم... اقرأ أكثر ⮕

ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدراتتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ اقرأ أكثر ⮕

تحديث المناهج وتطويرها..خبير: القيادة السياسية قدمت مجموعة من الإصلاحات لتحسين بيئة التعليمشهدت مصر تطورات هامة في منظومتها التعليمية الجامعية، ومن خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وتنفيذ إصلاحات شاملة، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية عالمية...... اقرأ أكثر ⮕