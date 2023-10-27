ضبط 6 طن أغذية منتهية الصلاحية في الغربية (صور)

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فرع الغربية، من ضبط كمية كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية والفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل عدد من مخازن المواد الغذائية على مستوى محافظة الغربية.حيث تم ضبط 2850 كيلو زبيب منتهى الصلاحية، 300 كيلو سوداني وبلح مفروم منتهى الصلاحية، 2 طن زبيب يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وقالت المهندسة حنان عامر رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الأغذية المضبوطة كانت داخل مخازن مواد غذائية في عدد من مراكز المحافظة.

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جريدة الفجر »

ضبط 9 طن مخلل فاسد في الغربية (صور)تمكنت هيئة سلامة الغذاء في محافظة الغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، من ضبط كمية كبيرة من المخلل بة أعفان وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج المخلل. اقرأ أكثر ⮕

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