ضبط 9 طن مخلل فاسد في الغربية (صور)

حيث وردت معلومات إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الغربية، عن وجود كمية كبرى من المخلل الغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع، مجهزة للبيع للمحلات والأسواق.

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