ضبط 150 كيلو سكر مهرب داخل أحد المحال التجارية في الشرقية

كان المحافظ الدكتور ممدوح غراب قد أكد على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها...

، فتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين، حيث تم المرور على المحال التجاريةلتفقد الحالة التموينية ومدى إلتزام التجار وأصحاب شركات تعبئة السكر والمواد الغذائيه بالقوانين والمقررات التموينية، ومتابعة مدى إلتزام التجار بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيس سكر زنة واحد كجم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة.

ضبط 150 كيلو سكر مهرب داخل أحد المحال التجارية في الشرقيةجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصا على صحة وسلامة المواطني اقرأ أكثر ⮕

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