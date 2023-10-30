ضبط 150 كيلو سكر مهرب داخل أحد المحال التجارية في الشرقية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وفي هذا الإطار، جرى تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام، وتم المرور على المحال التجارية بمركز ديرب نجم لتفقد الحالة التموينية، ومدى التزام التجار وأصحاب شركات تعبئة السكر والمواد الغذائية بالقوانين والمقررات التموينية، ومتابعة مدى التزام التجار بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.