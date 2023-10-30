ضبط 150 كيلو سكر مهرب داخل أحد المحال التجارية في الشرقية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وفي هذا الإطار، جرى تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام، وتم المرور على المحال التجارية بمركز ديرب نجم لتفقد الحالة التموينية، ومدى التزام التجار وأصحاب شركات تعبئة السكر والمواد الغذائية بالقوانين والمقررات التموينية، ومتابعة مدى التزام التجار بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

تحرير 200 محضر مخالفات تموينية في بني سويفنتائج جهود الحملات على المحال التجارية والأسواق في بني سويف اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 159 كيلو مخدرات خلال حملة في الإسماعيليةضبط 3 أشخاص بحوزتهم 159 كيلو مخدرات خلال حملة في الإسماعيلية اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 11 كيلو مخدرات بالقليوبيةتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط بؤرة اجرامية تخصصت فى تجارة المخدرات فى شبين القناطر حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر اجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات واسلحة نارية وبيضاء اقرأ أكثر ⮕

السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفل وإنهاء حياته في الشرقيةضبط المتهم بخطف طفل وقتله في الشرقية اقرأ أكثر ⮕

ضبط 1170 شيشة إلكترونية وربع كيلو ذهب ومنظار مع راكبين بمطار القاهرةضبط 1170 شيشة إلكترونية وربع كيلو ذهب ومنظار مع راكبين بمطار القاهرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية بشوارع الغربيةتمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة اقرأ أكثر ⮕