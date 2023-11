ضبط 130 كيلوجراما من اللحوم المفرومة الفاسدة في دمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، حملة على المجازر، برئاسة الدكتور طارق أبو النجا، مدير إدارة المجازر، والتفتيش على اللحوم، والدكتور أحمد صيام رئيس قسم التفتيش، وتمكنت من ضبط 130كيلوجرامًا من اللحوم المفرومة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الطب البيطري بدمياط، برئاسة الدكتور إيهاب شكري، أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط 5 خراف ضاني، مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمديرية الطب البيطري بدمياط.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف المرور اليومي على محلات الجزار ة والمطاعم.

