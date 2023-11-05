تم ضبط كمية من المخدرات والأسلحة والمجرمين في حملة أمنية في القاهرة. تم ضبط هيروين وكمية من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش و3 أشخاص محليين وطلقات مختلفة الأعيرة. تم أيضًا ضبط 50 مجرمًا متورطًا في قضايا سرقة مختلفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وستستمر الحملات لضمان الأمن العام.

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جريدة الفجر: حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة بدمياطحملات أمن ية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة بدمياط

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ELWATANNEWS: رفع 8500 طن مخلفات على مدار أسبوع في الإسماعيليةتمكنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية علي مدار الأسبوع الماضي من إزالة كمية كبيرة من المخلفات والقمامة في حملة مكبرة في احياء الإسماعيلية والمراكز والمدن

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YOUM7: كيف تعزز ثقة طفلك بنفسه والآخرين؟.. خطوات نفسية بسيطة هتساعدههل يعانى طفلك من انعدام الثقة فى الآخرين، ويتوقع أخطاءهم فى أية لحظة؟! تقدم الدكتورة أمن ية رأفت أستاذ الطب النفسى للأطفال بطب القاهرة

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جريدة الفجر: التحقيق مع سيدة لحيازتها كمية كبيرة من المخدرات بالسلامالتحقيق مع سيدة لحيازتها كمية كبيرة من المخدرات بالسلام

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ALBAWABANEWS: حملة أمنية مكبرة تستهدف تجار المخدرات واللصوص في الشرقيةقامت الأجهزة ال أمن ية بعدة حملات أمن ية إستهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 12 متهم وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - 3 فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة).. بالإضافة لضبط المتهمين بارتكاب 50 قضية سرقات متنوعة .

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ALBAWABANEWS: ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالمرجنجحت الأجهزة ال أمن ية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مالك مصنع لتصنيع الحلوى بدون ترخيص بالمرج.

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