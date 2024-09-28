ضبط عصابة إجرامية بالبحيرة تُعقد سلاحا ناريا وذخائر غير مرخصة

في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية بقصد الإتجار ..

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على . هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار بـ"لبنان وغزة"الحوار الوطنى يواصل تلقى المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعم

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